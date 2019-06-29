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Espreso.tvОбщество"А Вы освобождали эти города, чтобы отдавать приказ на то, чтобы их оставляли украинские войска?" - Парубий об отводе сил на Луганщине

"А Вы освобождали эти города, чтобы отдавать приказ на то, чтобы их оставляли украинские войска?" - Парубий об отводе сил на Луганщине

иллюстративное
фото: depo.ua
В связи с распоряжением о начале отвода сил и средств от линии фронта вглубь подконтрольной территории украинские военные командиры имеют к президенту Владимира Зеленского и его команды один очень важный вопрос

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Когда сегодня пришел приказ оставить наши годами создаваемые позиции по защите Станицы Луганской, то у командиров, воевавших тогда, один вопрос возникает к команде нынешней, которая у власти, к команде президента Зеленского: "А Вы освобождали эти города, чтобы отдавать приказ на то, чтобы их оставляли украинские войска?" - отметил он.

Как считает политик, подобный приказ может быть частью сценария, разработанного страной-агрессором.

"Есть ощущение, что есть какой-то общий план. И этот общий план может быть реализацией неукраинского сценария, он может быть реализацией того сценария, которым годами воюет против Украины Путин", - пояснил Парубий.

По его словам, он очень хорошо помнит, как начинались и велись бои за северную часть Луганской области, потому что тогда он работал секретарем СНБО.

"Я непосредственно занимался севером Луганщины и я знаю, сколько было отдано усилий, для того чтобы освободить оккупированные территории. Я помню тот день, когда главнокомандующий Петр Порошенко дал приказ на контрнаступление и когда освобождали уже оккупированные города. И я неоднократно бывал в Станице Луганской. И я знаю сколько, простите, положили жизней украинских ребят, чтобы освободить Станицу Луганскую. И 80-кой львовской (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, - ред.), и добровольческими подразделениями "Айдара". Я знаю, как долго годами делались укрепления, для того чтобы сдерживать атаки противника", - рассказал Парубий.

 

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