Путин впервые не исключил обмен пленных украинских моряков

29 июня, 2019, 14:14

Президент РФ Владимир Путин ответил на обращение украинского коллеги Владимира Зеленского об освобождении 24 украинских моряков, захваченных россиянами в Черном море в ноябре 2018 года

Об этом он сказал по завершении саммита G20 в Осаке, передают российские СМИ.

По словам Путина, вопрос военнопленных моряков "решится спокойно, в рабочем режиме".

Также он намекнул на возможные обмены.

"Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков ... Они выполняли приказ, и все. Мы осознаем это. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться ", - заявил Путин.

Ранее он отказывался говорить об освобождении или обмене украинских военнопленных.

Российский президент также вспомнил четырех пленных, которых 28 июня российская сторона и боевики ОРДЛО вернули Украине через Виктора Медведчука.

"Обмены идут", - отметил Путин.

В то же время он отметил, что нужно дождаться результатов судебного разбирательства в уголовном производстве по 24 моряках.

"Решение пока нет. У нас продолжается судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине", - сказал Путин.