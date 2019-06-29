Путин впервые не исключил обмен пленных украинских моряков
Об этом он сказал по завершении саммита G20 в Осаке, передают российские СМИ.
По словам Путина, вопрос военнопленных моряков "решится спокойно, в рабочем режиме".
Также он намекнул на возможные обмены.
"Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков ... Они выполняли приказ, и все. Мы осознаем это. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться ", - заявил Путин.
Ранее он отказывался говорить об освобождении или обмене украинских военнопленных.
Российский президент также вспомнил четырех пленных, которых 28 июня российская сторона и боевики ОРДЛО вернули Украине через Виктора Медведчука.
"Обмены идут", - отметил Путин.
В то же время он отметил, что нужно дождаться результатов судебного разбирательства в уголовном производстве по 24 моряках.
"Решение пока нет. У нас продолжается судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине", - сказал Путин.
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