Омелян хочет завести в Украину компанию Amazon

29 июня, 2019, 15:20

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время визита в США заявил о желании завести на украинский рынок компанию Amazon

Об этом сообщает официальный сайт Мининфраструктуры.

Об этом Владимир Омелян заявил во время визита в США на встрече с руководством Почтовой службы США - директором по международному сотрудничеству Питером Чандлером и управляющим менеджером по развитию Сильвией Бейлиз.

"Украинцы заказывают товары со всего мира, спрос на товары растет, однако актуальным вопросом остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon - крупнейшую в мире по обороту компанию, продающую товары и услуги через интернет, в Украину. Спрос есть, но нет прямого решения по доставке", - заявил Омелян.

Он предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между Укрпочтой и Почтовой службой США, которая обеспечила специальные тарифы и гарантированный сервис для компаний, работающих в электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украине.

"Нам нужен совместный коммерческий толчок для развития этого сегмента, Укрпочта готова предложить лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку", - отметил Омелян и пригласил представителей Почтовой службы США осуществить визит в Украину.

Представители Почтовой службы США приветствовали инициативу украинского министра по развитию электронной коммерции и выразили готовность проработать этот вопрос.