Омелян хочет завести в Украину компанию Amazon
Об этом сообщает официальный сайт Мининфраструктуры.
Об этом Владимир Омелян заявил во время визита в США на встрече с руководством Почтовой службы США - директором по международному сотрудничеству Питером Чандлером и управляющим менеджером по развитию Сильвией Бейлиз.
"Украинцы заказывают товары со всего мира, спрос на товары растет, однако актуальным вопросом остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon - крупнейшую в мире по обороту компанию, продающую товары и услуги через интернет, в Украину. Спрос есть, но нет прямого решения по доставке", - заявил Омелян.
Он предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между Укрпочтой и Почтовой службой США, которая обеспечила специальные тарифы и гарантированный сервис для компаний, работающих в электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украине.
"Нам нужен совместный коммерческий толчок для развития этого сегмента, Укрпочта готова предложить лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку", - отметил Омелян и пригласил представителей Почтовой службы США осуществить визит в Украину.
Представители Почтовой службы США приветствовали инициативу украинского министра по развитию электронной коммерции и выразили готовность проработать этот вопрос.
- В апреле стало известно, что компания Amazon планирует вывести на орбиту Земли сеть из 3236 спутников , которые позволят обеспечить постоянное соединение с интернетом десяткам миллионов жителей планеты.
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