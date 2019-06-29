NASA впервые позволит изучать взятую на Луне почву

29 июня, 2019, 11:40

Национальное аэрокосмическое агентство США открывает доступ к собственным уникальным хранилищам твердых пород, собранных во время экспедиций на Луну

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Associated Press.

Сейчас "земля" с Луны общим весом 382 кг находится в вакуумной упаковке и ученые не знают, как материал поведет себя во время разгерметизации.

Изучение образцов с Луны даст информацию о ранней истории нашей Солнечной системы. На Земле таких данных нет.