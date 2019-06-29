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Espreso.tvМирNASA впервые позволит изучать взятую на Луне почву

NASA впервые позволит изучать взятую на Луне почву

Национальное аэрокосмическое агентство США открывает доступ к собственным уникальным хранилищам твердых пород, собранных во время экспедиций на Луну

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Associated Press.

Сейчас "земля" с Луны общим весом 382 кг находится в вакуумной упаковке и ученые не знают, как материал поведет себя во время разгерметизации.

Изучение образцов с Луны даст информацию о ранней истории нашей Солнечной системы. На Земле таких данных нет.

  • 20 июля исполняется ровно 50 лет с тех пор, как Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность спутника Земли в местности моря Спокойствия.
  • В 2024 году NASA снова отправит людей на ближайшую к нам планету.
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