На Житомирщине 6-летняя девочка ранила из винтовки подружку
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
Происшествие случилось вечером 28 июня в Черняхове. Около 19:30 в Черняховское отделение полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о доставке в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча.
Во время выяснения обстоятельств ранения ребенка сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что девочка со своей 6-летней подружкой играли во дворе местного жителя. Во дворе девочки нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие находилось в заряженном состоянии. В результате игр винтовка выстрелила в руках младшего ребенка и пневматическая пуля попала в ее старшую подружку.
Состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет. Устройство для отстрела пневматических пуль хозяин двора добровольно отдал работникам милиции.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.
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