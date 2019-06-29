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Espreso.tvМирНа ужин лидеров стран G20 Путин пришел со своей кружкой

На ужин лидеров стран G20 Путин пришел со своей кружкой

Президент РФ Владимир Путин привез на саммит "Большой двадцатки" в японской Осаке собственную кружку

Об этом сообщает российский пропагандистский телеканал Russia Today.

"Путин привез в Осаку любимую чашку-термос, с которой проводит прямые линии", - говорится в сообщении.

Ресурс также опубликовал видео, как Путин пьет с этой чашки на банкете, устроенном во время саммита.

  • Напомним, "на полях" саммита в городе Осака (Япония) Путин разговаривал с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 1 час 20 минут.
  • Обсуждались вопросы Украины, Сирии, Ирана, Венесуэлы, а также двусторонние отношения.
  • Обоих лидеров сопровождали министры финансов их стран. Как не исключают обозреватели, следовательно, речь могла идти об ослаблении финансовых санкций, введенных США и другими странами Запада в отношении Российской Федерации после вооруженного вторжения на суверенную территорию Украины.
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