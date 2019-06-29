На ужин лидеров стран G20 Путин пришел со своей кружкой

29 июня, 2019, 09:52

Президент РФ Владимир Путин привез на саммит "Большой двадцатки" в японской Осаке собственную кружку

Об этом сообщает российский пропагандистский телеканал Russia Today.

"Путин привез в Осаку любимую чашку-термос, с которой проводит прямые линии", - говорится в сообщении.

Ресурс также опубликовал видео, как Путин пьет с этой чашки на банкете, устроенном во время саммита.