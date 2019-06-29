Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Куницкий в 2015 году был выслан из Украины как гражданин Израиля, - нардеп Андрей Денисенко

29 июня, 2019, 20:54

Отметки в паспортах кандидата в народные депутаты по харьковскому мажоритарному округу от партии "Слуга народа" Александра Куницкого свидетельствуют о том, что он весной 2019 восемь раз пересекал российско-украинскую границу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" по израильскому паспорту и несколько раз с украинским, об этом сообщил внефракционный нардеп Андрей Денисенко

Кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" по 169-му округу Александр Куницкий имеет двойное гражданство - Израиля и Украины - и в июле 2015 года он был депортирован с территории Украины за нарушение пограничного режима, об этом заявил 28 июня в своем Facebook внефракционный нардеп Андрей Денисенко.

"В 169-м избирательном округе Харькова от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется житель Запорожья, некоторый Александр Куницкий, чья странная активность давно попала в поле зрения общественности и блогеров. Это лицо, кроме украинского, имеет также израильское гражданство, прямо нарушает законодательство страны, в высший законодательный орган которой он баллотируется", - написал Денисенко. Сам Куницкий, который, по словам нардепа, стал гражданином Израиля по закону "О возвращении", опровергает этот факт.

Отметки в паспортах Александра Куницкого свидетельствуют о том, что он весной 2019 восемь раз пересекал российско-украинскую границу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" по израильскому паспорту и несколько раз по украинскому. "Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором, да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать. Эти факты и, возможное сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ", - считает нардеп.

Политик опубликовал фото документа Куницкого.

29 июня он также опубликовал фото страницы паспорта со штампом о принудительном возвращении гражданина Израиля Куницкого из Украины.

По округу №169, по данным Центризбиркома, кроме Куницкого, по состоянию на 29 июня зарегистрировано еще 13 кандидатов в депутаты Верховной Рады.