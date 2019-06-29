//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВыборы 2019Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Куницкий в 2015 году был выслан из Украины как гражданин Израиля, - нардеп Андрей Денисенко

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Куницкий в 2015 году был выслан из Украины как гражданин Израиля, - нардеп Андрей Денисенко


фото: facebook
Отметки в паспортах кандидата в народные депутаты по харьковскому мажоритарному округу от партии "Слуга народа" Александра Куницкого свидетельствуют о том, что он весной 2019 восемь раз пересекал российско-украинскую границу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" по израильскому паспорту и несколько раз с украинским, об этом сообщил внефракционный нардеп Андрей Денисенко

Кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" по 169-му округу Александр Куницкий имеет двойное гражданство - Израиля и Украины - и в июле 2015 года он был депортирован с территории Украины за нарушение пограничного режима, об этом заявил 28 июня в своем Facebook внефракционный нардеп Андрей Денисенко.

"В 169-м избирательном округе Харькова от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется житель Запорожья, некоторый Александр Куницкий, чья странная активность давно попала в поле зрения общественности и блогеров. Это лицо, кроме украинского, имеет также израильское гражданство, прямо нарушает законодательство страны, в высший законодательный орган которой он баллотируется", - написал Денисенко. Сам Куницкий, который, по словам нардепа, стал гражданином Израиля по закону "О возвращении", опровергает этот факт.

Отметки в паспортах Александра Куницкого свидетельствуют о том, что он весной 2019 восемь раз пересекал российско-украинскую границу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" по израильскому паспорту и несколько раз по украинскому. "Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором, да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать. Эти факты и, возможное сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ", - считает нардеп.

Политик опубликовал фото документа Куницкого.

null

29 июня он также опубликовал фото страницы паспорта со штампом о принудительном возвращении гражданина Израиля Куницкого из Украины.

null

По округу №169, по данным Центризбиркома, кроме Куницкого, по состоянию на 29 июня зарегистрировано еще 13 кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июня, 2019 суббота

больше новостей

29 июня, 2019 суббота

28 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать