Футболист сборной Украины перешел в итальянский клуб
29 июня, 2019, 15:57
Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов перешел из греческого ПАОК в итальянский "Лечче"
Об этом сообщает официальный сайт "Лечче".
Шахов перешел в итальянский клуб на правах свободного агента. Украинец заключил с "Лечче" контракт на два года с опцией продления еще на сезон.
В прошлом сезоне 28-летний футболист вместе с ПАОК оформил золотой дубль в Греции - выиграл чемпионат и кубок страны. Шахов провел за свой клуб 40 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.
Шахов с 2006-го по 2016 год выступал за "Днепр", также играл за киевский "Арсенал". За сборную Украины провел 5 матчей и забил 1 гол.
"Лечче" вернулся в серию A через 7 лет.
- Напомним, 12 мая ПАОК, за который играют украинские футболисты Евгений Хачериди и Евгений Шахов, к золоту чемпионата Греции добавил победу в национальном кубке .
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