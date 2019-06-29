Футболист сборной Украины перешел в итальянский клуб

29 июня, 2019, 15:57

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов перешел из греческого ПАОК в итальянский "Лечче"

Об этом сообщает официальный сайт "Лечче".

Шахов перешел в итальянский клуб на правах свободного агента. Украинец заключил с "Лечче" контракт на два года с опцией продления еще на сезон.

В прошлом сезоне 28-летний футболист вместе с ПАОК оформил золотой дубль в Греции - выиграл чемпионат и кубок страны. Шахов провел за свой клуб 40 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Шахов с 2006-го по 2016 год выступал за "Днепр", также играл за киевский "Арсенал". За сборную Украины провел 5 матчей и забил 1 гол.

"Лечче" вернулся в серию A через 7 лет.