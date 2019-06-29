Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 29 июня
29 июня, 2019, 10:35
29 июня за награды Европейских игр будут соревноваться украинские боксеры, борцы греко-римского стиля, гимнасты, представители велотрека и каратисты
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После восьми дней соревнований на Европейских играх в Минске в активе сборной Украины 32 награды - 9 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. В медальном зачете наша команда идет четвертой.
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