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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: за кого украинцам болеть 29 июня

Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 29 июня


фото: noc-ukr.org
29 июня за награды Европейских игр будут соревноваться украинские боксеры, борцы греко-римского стиля, гимнасты, представители велотрека и каратисты

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После восьми дней соревнований на Европейских играх в Минске в активе сборной Украины 32 награды - 9 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. В медальном зачете наша команда идет четвертой.

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