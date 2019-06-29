Apple показал рекламный ролик, который сняли в Киеве

29 июня, 2019, 21:49

Американская компания Apple сняла рекламный ролик своих беспроводных наушников AirPods в Киеве

Об этом сообщает 24.

В создании ролика участвовала украинская продакшн-студия Radioaktive. Режиссером стал Оскар Хадсон, который снимал клипы для Bonobo и Radiohead.

По сюжету, герой видео прыгает по городу на батутах. При этом в ролике не были применены спецэффекты, трюки выполнил профессиональный акробат на батутах. Все уличные кадры снимали на улицах Киева. Декорации построили в авиационном ангаре.