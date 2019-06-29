29 июня на фронте: ранен один украинский военный

29 июня, 2019, 19:52

29 июня на фронте российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг одиннадцать раз нарушил режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Гранитное, по направлению Новая Марьевка - из минометов калибра 120 мм; неподалеку Опытного, по направлению Веселого - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Зайцево, по направлению Гольмовского - из минометов калибра 82 мм; околицы Зализного, по направлению шахты имени Изотова - из противотанковых управляемых ракет; четыре раза возле Новолуганского, по направлению Доломитного и Байрака - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм; трижды район населенного пункта Майорск, по направлению шахты 6-7 и Зайцевого - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, противотанковых управляемых ракет, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.