29 июня на фронте: ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток враг одиннадцать раз нарушил режим прекращения огня.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Гранитное, по направлению Новая Марьевка - из минометов калибра 120 мм; неподалеку Опытного, по направлению Веселого - из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Зайцево, по направлению Гольмовского - из минометов калибра 82 мм; околицы Зализного, по направлению шахты имени Изотова - из противотанковых управляемых ракет; четыре раза возле Новолуганского, по направлению Доломитного и Байрака - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм; трижды район населенного пункта Майорск, по направлению шахты 6-7 и Зайцевого - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, противотанковых управляемых ракет, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна