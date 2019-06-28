Зеленский присвоил звание "Герой Украины" водолазам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС
28 июня, 2019, 15:09
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" трем водолазам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский присвоил звание Героя старшему инженеру-механику реакторного цеха ЧАЭС Алексею Ананенко, старшему инженеру турбинного цеха Валерию Беспалову и начальнику смены Борису Баранову, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Баранову звание было присвоено посмертно.
Отметим, что Ананеко, Беспалов и Баранов предотвратили возможный повторный взрыв на ЧАЭС. Ликвидаторы спустились в бассейн-барботер под реактором и освободили его от воды.
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