//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский присвоил звание "Герой Украины" водолазам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Зеленский присвоил звание "Герой Украины" водолазам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" трем водолазам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский присвоил звание Героя старшему инженеру-механику реакторного цеха ЧАЭС Алексею Ананенко, старшему инженеру турбинного цеха Валерию Беспалову и начальнику смены Борису Баранову, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Баранову звание было присвоено посмертно.

Отметим, что Ананеко, Беспалов и Баранов предотвратили возможный повторный взрыв на ЧАЭС. Ликвидаторы спустились в бассейн-барботер под реактором и освободили его от воды.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 июня, 2019 пятница

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

28 июня, 2019 пятница

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать