Зеленский присвоил звание "Герой Украины" водолазам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС

28 июня, 2019, 15:09

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский присвоил звание Героя старшему инженеру-механику реакторного цеха ЧАЭС Алексею Ананенко, старшему инженеру турбинного цеха Валерию Беспалову и начальнику смены Борису Баранову, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Баранову звание было присвоено посмертно.

Отметим, что Ананеко, Беспалов и Баранов предотвратили возможный повторный взрыв на ЧАЭС. Ликвидаторы спустились в бассейн-барботер под реактором и освободили его от воды.