Из-за непогоды на столичной Русановке вышли из строя фонтаны

28 июня, 2019, 19:55

В Киеве треть фонтанов на Русановском канале в течение выходных не будут работать из-за повреждения высоковольтного электрического кабеля

Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"В связи с непогодой, которая произошла вчера вечером в Киеве, произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обследования специалистами СВКП «Киевводфонд» электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля. Таким образом часть фонтанов остается без электропитания до устранения аварийной ситуации.