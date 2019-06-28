Из-за непогоды на столичной Русановке вышли из строя фонтаны
28 июня, 2019, 19:55
В Киеве треть фонтанов на Русановском канале в течение выходных не будут работать из-за повреждения высоковольтного электрического кабеля
Об этом сообщает пресс-служба КГГА
"В связи с непогодой, которая произошла вчера вечером в Киеве, произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обследования специалистами СВКП «Киевводфонд» электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля. Таким образом часть фонтанов остается без электропитания до устранения аварийной ситуации.
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