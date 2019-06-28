Во Львове произошел пожар у главного железнодорожного вокзала
28 июня, 2019, 18:15
Сегодня, 28 июня, произошел пожар в локомотивном депо ТЧ-1 Львов-Запад
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Расположен депо за зданием главного железнодорожного вокзала.
Причина возгорания пока неизвестна.
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