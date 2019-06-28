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Espreso.tvОбществоВо Львове произошел пожар у главного железнодорожного вокзала

Во Львове произошел пожар у главного железнодорожного вокзала

Сегодня, 28 июня, произошел пожар в локомотивном депо ТЧ-1 Львов-Запад

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Расположен депо за зданием главного железнодорожного вокзала.

Причина возгорания пока неизвестна.

 

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