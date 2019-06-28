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Espreso.tvОбществоВерховный Суд закрыл дело о лишении Саакашвили гражданства Украины

Верховный Суд закрыл дело о лишении Саакашвили гражданства Украины


фото: bihus.info
Верховный Суд Украины закрыл дело экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации, а ныне председателя политической партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили о лишении его украинского гражданства в 2017 году

Об этом говорится в сообщении суда на Facebook.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене указа президента Украины от 26 июля 2017 года №196/2017 "О прекращении гражданства Украины" в части "считать утратившим гражданство Украины Саакашвили Михеила". Производство по делу №800/459/17 (П/9901/52/18) закрыто", - отмечается в сообщении.

Дело в том, что 24 июня 2019 года на судебном заседании представитель истца поддержал представленное Саакашвили 5 июня заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу и подтвердил, что истец совершил личное волеизъявление, отказавшись от иска. Представители ответчика и третьего лица не возражали против прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска.

Судом установлено, что указом президента Владимира Зеленского от 28 мая 2019 года №329/2019 "Вопросы гражданства Украины" внесены изменения в обжалуемый указ президента Украины от 26 июля 2017 года, а на то время им был Петр Порошенко, под №196/2017 "о прекращении гражданства Украины" и из него исключено положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.

С полным текстом решения Верховного Суда по делу №800/459/17 (административное производство №П/9901/52/18) можно ознакомиться по этой ссылке.

  • Перед этим суд обязал ЦИК допустить партию Саакашвили к участию в досрочных парламентских выборах.
  • Голосование состоится 21 июля.
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