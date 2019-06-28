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Espreso.tvОбществоВажнейшие изменения в Конституцию будут внесены в течение года, - Стефанчук

Важнейшие изменения в Конституцию будут внесены в течение года, - Стефанчук

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, доктор юридических наук Руслан Стефанчук считает, что наиболее важные и неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года

Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина .

"Я думаю, что наиболее важные вещи должно быть проведено в первый год. Потому что в этот первый год у нас, во-первых, есть большая поддержка от народа Украины. Во-вторых, имея наработанные механизмы, у нас есть возможность провести их через Верховную Раду. И, в-третьих, у нас есть возможность промониторить, насколько они достигли своей цели ", - отметил он.

Стефанчук отметил, что проведенный анализ всех последних изменений в Конституцию показал, что около 20 или даже больше статей не имеют окончательно точной юридической редакции.

"Сегодня мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно правильного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверен но не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции ", - отметил он.

Представитель президента в ВР также считает неправильным, что любая реформа Конституции касалась изменения полномочий органов государственной власти, но ни разу не говорилось о гарантиях прав человека и гражданина.

Стефанчук отметил, что необходимо провести "функциональный аудит государства" и четко определить, какой институт за что отвечает.

Вместе с тем представитель Зеленского в парламенте отметил, что возможность принятия новой Конституции - это пока вопрос дискуссии, и есть разные подходы.

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