В Одессе пожилой мужчина вырезал соседскую семью, задолжавшую ему деньги
Правоохранители, прибывшие на место трагедии, увидели окровавленное тело мужчины, которое лежало на улице, у дома №6. Видимо, он пытался уйти от нападающего, пишет местное издание Думская.net .
В доме обнаружены тела его жены и тещи. Предварительно сообщается, что у всех погибших - множественные ножевые ранения.
"Очевидцы говорят, что подозреваемого удалось задержать почти сразу после совершения преступления. Его уже увезли в райотдел. Это пожилой мужчина, который жил по соседству и заявлял, что старшая из женщин должна ему деньги. По неподтвержденной информации, сегодня он в очередной раз потребовал вернуть долг (16 тыс. грн), а женщина ответила оскорблением, после чего гость напал на нее с ножом, а затем и на других домочадцев", - говорится в сообщении.
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