В Одессе пожилой мужчина вырезал соседскую семью, задолжавшую ему деньги

28 июня, 2019, 14:20

Сразу три человека, члены одной семьи, были жестоко убиты в ночь с 27 на 28 июня 2019 года на Княжеской улице в Одессе

Правоохранители, прибывшие на место трагедии, увидели окровавленное тело мужчины, которое лежало на улице, у дома №6. Видимо, он пытался уйти от нападающего, пишет местное издание Думская.net .

В доме обнаружены тела его жены и тещи. Предварительно сообщается, что у всех погибших - множественные ножевые ранения.

"Очевидцы говорят, что подозреваемого удалось задержать почти сразу после совершения преступления. Его уже увезли в райотдел. Это пожилой мужчина, который жил по соседству и заявлял, что старшая из женщин должна ему деньги. По неподтвержденной информации, сегодня он в очередной раз потребовал вернуть долг (16 тыс. грн), а женщина ответила оскорблением, после чего гость напал на нее с ножом, а затем и на других домочадцев", - говорится в сообщении.