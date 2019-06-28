//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании Дворца спорта

В Киеве сообщили о заминировании Дворца спорта

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Дворца спорта

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, а также медики и спасатели ДСНС.

Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников дворца.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 июня, 2019 пятница

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

28 июня, 2019 пятница

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать