В Киеве сообщили о заминировании Дворца спорта
28 июня, 2019, 16:34
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Дворца спорта
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, а также медики и спасатели ДСНС.
Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников дворца.
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