В Кремле убеждены, что с Зеленским можно реанимировать "нормандский формат"
28 июня, 2019, 21:51
Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского дает возможность говорить о реанимации "нормандского формата"
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации" нормандского формата ", - сказал Песков.
Он отметил, что в связи с этим речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Осаке.
Песков добавил, что многие из подходов нового руководства Украины остаются непонятными.
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