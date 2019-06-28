В Кремле убеждены, что с Зеленским можно реанимировать "нормандский формат"

28 июня, 2019, 21:51

Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского дает возможность говорить о реанимации "нормандского формата"

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации" нормандского формата ", - сказал Песков.

Он отметил, что в связи с этим речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Осаке.

Песков добавил, что многие из подходов нового руководства Украины остаются непонятными.