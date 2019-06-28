В авиакатастрофе на Гавайях погиб украинец

28 июня, 2019, 15:37

Среди погибших в авиакатастрофе возле гавайского острова Оаху был один украинец

Об этом сообщает " Голос Америки ".

Среди 9 жертв авиакатастрофы двухмоторного самолета на северном побережье острова Оаху был 28-летний украинец Николай Глебов, родом из Донецка, который переехал в Соединенные Штаты в 2005 году.

По словам сестры погибшего, на Гавайях он находился в отпуске. День катастрофы был последним днем перед возвращением домой. Украинец собирался совершить прыжок с парашютом.

Напомним, на Гавайях произошла авария двухмоторного самолета. Самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего начался пожар. В результате авиакатастрофы погибли 9 человек.