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Espreso.tvМирТрамп встретился с Путиным в Японии. Говорили об Украине и не только

Трамп встретился с Путиным в Японии. Говорили об Украине и не только

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время переговоров "на полях" саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония) обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы

Об этом передает Reuters .

"Лидеры обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - отмечается в сообщении.

Они также обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями.

Стороны договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями.

"Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам встречи.

Их разговор имел неофициальный характер и продолжался почти полтора часа.

 

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