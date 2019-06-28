Трамп встретился с Путиным в Японии. Говорили об Украине и не только
Об этом передает Reuters .
"Лидеры обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - отмечается в сообщении.
Они также обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями.
Стороны договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями.
"Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам встречи.
Их разговор имел неофициальный характер и продолжался почти полтора часа.
"Do not meddle": Trump meets Putin at # G20 . More here: https://t.co/cn4A5LIpGy pic.twitter.com/uGkAmxuVMR- Reuters Top News (@Reuters) 28 июня 2019 г.
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