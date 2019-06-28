Трамп встретился с Путиным в Японии. Говорили об Украине и не только

28 июня, 2019, 11:06

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время переговоров "на полях" саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония) обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы

Об этом передает Reuters .

"Лидеры обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - отмечается в сообщении.

Они также обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями.

Стороны договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями.

"Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам встречи.

Их разговор имел неофициальный характер и продолжался почти полтора часа.