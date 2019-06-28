Трамп - Путину: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы"

28 июня, 2019, 11:51

Во время брифинга для журналистов по итогам неофициальных переговоров лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина "на полях" саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония) американский президент обратился к своему российскому коллеге с неожиданным просьбой

Он сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Российские государственные СМИ, в частности, информационное агентство РИА "Новости", подали это как шутку со стороны Трампа.

Следует отметить, что с такими словами Трамп обратился к Путину дважды и пригрозив при этом пальцем.

Реплика Трампа прозвучала после того, как репортеры спросили о вмешательстве России в выборы 2020 года.