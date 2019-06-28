Трамп - Путину: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы"
28 июня, 2019, 11:51
Во время брифинга для журналистов по итогам неофициальных переговоров лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина "на полях" саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония) американский президент обратился к своему российскому коллеге с неожиданным просьбой
Он сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".
Российские государственные СМИ, в частности, информационное агентство РИА "Новости", подали это как шутку со стороны Трампа.
Следует отметить, что с такими словами Трамп обратился к Путину дважды и пригрозив при этом пальцем.
Реплика Трампа прозвучала после того, как репортеры спросили о вмешательстве России в выборы 2020 года.
Читайте также
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
Читайте также
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора