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Espreso.tvМирТрамп - Путину: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы"

Трамп - Путину: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы"

Во время брифинга для журналистов по итогам неофициальных переговоров лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина "на полях" саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония) американский президент обратился к своему российскому коллеге с неожиданным просьбой

Он сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Российские государственные СМИ, в частности, информационное агентство РИА "Новости", подали это как шутку со стороны Трампа.

Следует отметить, что с такими словами Трамп обратился к Путину дважды и пригрозив при этом пальцем.

Реплика Трампа прозвучала после того, как репортеры спросили о вмешательстве России в выборы 2020 года.

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