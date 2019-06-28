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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: 14 нарушений режима прекращения огня

Сутки на Донбассе: 14 нарушений режима прекращения огня

С начала суток в зоне ООС враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

 

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