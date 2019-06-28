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Espreso.tvМирСтало известно, кто еще присутствовал на полуторачасовых переговорах Трампа с Путиным

Стало известно, кто еще присутствовал на полуторачасовых переговорах Трампа с Путиным


фото: скрін-шот
На неофициальной встрече президентов Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина "на полях" саммита Большой двадцатки в Осаке (Япония) рядом с ними находились по несколько представителей власти каждой из стран

Об этом сообщает CBS .

По данным телеканала, речь идет о дочери американского лидера Дональда Трампа Иванке и его зяте Джареде Кушнере, госсекретаре США Майка Помпео, помощнике президента по нацбезопасности Джона Болтона, советнице президента Фиону Хилл, главе Минфина Стива Мнучина и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

С российской стороны, как отмечают официальные медиа РФ, Путин находился в компании помощника президента Юрия Ушакова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Неформальная встреча двух президентов началась в 14:00 по местному времени (8:00 по Киеву) и продолжалась 1:00 20 минут.

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