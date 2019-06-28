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Espreso.tvОбщество"Не надо перекладывать свой провал на других". Глава делегации от Украины в ПАСЕ ответил Зеленскому и задал встречные вопросы

"Не надо перекладывать свой провал на других". Глава делегации от Украины в ПАСЕ ответил Зеленскому и задал встречные вопросы


фото: slovoidilo.ua
Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев вступил в заочную дискуссию с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу возвращения полномочий делегации России в ПАСЕ

Обращение к главе государства политик обнародовал на своей странице.

"Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали повторно, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят теперь ", - написал Арьев.

"Аграмонта выгнали. Это такой президент ПАСЕ был. И напоследок еще Слуцкого (одиозного представителя от РФ- ред.) не пустили в вице-президенты ПАСЕ", - дополнила его слова вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая входит в состав делегации от Украины.

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Арьев также задал встречный вопрос к президенту относительно его действий по недопущению возвращения российской делегации в ПАСЕ.

"Вы только выслушали отказ в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других", - отметил руководитель украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, 27 июня Зеленский заявлял, что на момент его встреч в Париже и Берлине вопрос возвращения России в ПАСЕ якобы был уже решенным и он ничего не смог поделать.

11 июня Арьев публично требовал встречи президента Зеленского с украинской делегацией в ПАСЕ.

Справка

5 июня ПАСЕ приняла резолюцию, предусматривающею безусловное возвращение России в Ассамблею.

В этот же день российские депутаты появились в ПАСЕ и присутствовали на заседании. Украинская делегация в знак протеста приостановила работу в летней сессии, за исключением рассмотрения полномочий российской делегации.

26 июня ПАСЕ утвердила резолюцию, что снимает все санкции против России и это несмотря на дерзкое нарушение ею принципов Совета Европы.

Делегации Украины, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Словакии заявили о начале консультаций с национальными парламентами и правительствами о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации.

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