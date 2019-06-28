Пограничники и ВМС показали как будут уничтожать российские суда-нарушители в Азовском море

28 июня, 2019, 20:15

На Азове проведены совместные учения кораблей и катеров морской охраны ГПСУ и ВМС Украины

Для обеспечения охраны морской границы в случае осложнения обстановки, подобные учения проходят еженедельно. Катера ВМС Вооруженных сил Украины выходят в акваторию Азовского моря и отрабатывают упражнения согласно плану боевой подготовки, передает пресс-служба Минобороны.

"Выполнили задание боевой подготовки совместно с силами Государственной пограничной службы Украины. Отрабатывали такие упражнения как: совместимая стрельба по морской цели, предоставление помощи катеру, потерявшему ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря", - рассказал командир катера "Лубны" капитан-лейтенант Иван Долгих.

По его словам, сложностей по выполнению задач не возникало.

"Катера пограничной службы РФ постоянно нас сопровождают, но не мешают выполнять наши задачи. На связь с нами не выходят, то есть не отвлекают от работы. Главное для экипажа постоянно быть в готовности, подготовленным и выполнять задачи по назначению", - добавил капитан-лейтенант.

Он отметил, что артиллерийские стрельбы проходят почти каждую неделю, поэтому элементы хорошо отработаны.

Самый трудный этап в учениях - это такой элемент, как захват судна нарушителя, его блокировка.

Но он был выполнен на отлично.