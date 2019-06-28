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Espreso.tvОбществоНаблюдательный совет "Общественного" вернул назад Аласанию

Наблюдательный совет "Общественного" вернул назад Аласанию

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласание после вынесения судебного решения о незаконности его увольнения

Об этом поздно вечером в четверг, 27 июня 2019 года, сам Аласания заявил на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Сегодня НС собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней ... я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать ... Отдаю должное наблюдательному совету "Общественного" и считаю это честным и мужественным поступком", - отметил он.

В то же время Аласания уточнил, что в случае, если наблюдательный совет не отменил бы собственное решение, процедура его восстановления в должности растянулась, поскольку перед этим Аласании пришлось бы сначала уволиться с должности.

"Подобное "обнуление" ситуации и восстановления статус-кво в независимом вещателе, надеюсь, станет первым шагом к слаженной работе вместе", - подытожил Аласания.

  • Напомним, в январе 2019 года, то есть в разгар президентской кампании, наблюдательный совет НСТУ проголосовал 9 голосами против 3 за досрочное увольнение Аласании.
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