Наблюдательный совет "Общественного" вернул назад Аласанию

28 июня, 2019, 08:56

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласание после вынесения судебного решения о незаконности его увольнения

Об этом поздно вечером в четверг, 27 июня 2019 года, сам Аласания заявил на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Сегодня НС собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней ... я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать ... Отдаю должное наблюдательному совету "Общественного" и считаю это честным и мужественным поступком", - отметил он.

В то же время Аласания уточнил, что в случае, если наблюдательный совет не отменил бы собственное решение, процедура его восстановления в должности растянулась, поскольку перед этим Аласании пришлось бы сначала уволиться с должности.

"Подобное "обнуление" ситуации и восстановления статус-кво в независимом вещателе, надеюсь, станет первым шагом к слаженной работе вместе", - подытожил Аласания.