На Набережном шоссе в Киеве бусик Renault "догнал" фуру
Водитель грузового автомобиля Renault Magnum, который двигался по Набережному шоссе от Столичного шоссе в направлении Подола затормозил, потому что перед ним затормозило несколько машин. К сожалению, водитель микроавтобуса Renault Trafic, вероятно, из-за превышения скорости, не смог вовремя выполнить это же действие и на немалой скорости врезался в зад прицепа грузовика, рассказывают подробности ВартовиЕспресо .
Удар был такой силы, что от передней части микроавтобуса почти ничего не осталось.
Можно сказать, что водитель микроавтобуса "Рено" отпраздновал свой второй день рождения - он отделался лишь незначительными травмами, с которыми был госпитализирован врачами "скорой".
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Из-за аварии движение автомобилей по Набережному шоссе от Выдубичей в направлении речного порта затруднено.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна