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Espreso.tvОбществоНа Набережном шоссе в Киеве бусик Renault "догнал" фуру

На Набережном шоссе в Киеве бусик Renault "догнал" фуру

В Печерском районе города Киева произошло ужасное ДТП с участием фуры, в которой чудом не погиб водитель микроавтобуса

Водитель грузового автомобиля Renault Magnum, который двигался по Набережному шоссе от Столичного шоссе в направлении Подола затормозил, потому что перед ним затормозило несколько машин. К сожалению, водитель микроавтобуса Renault Trafic, вероятно, из-за превышения скорости, не смог вовремя выполнить это же действие и на немалой скорости врезался в зад прицепа грузовика, рассказывают подробности ВартовиЕспресо .

Удар был такой силы, что от передней части микроавтобуса почти ничего не осталось.

Можно сказать, что водитель микроавтобуса "Рено" отпраздновал свой второй день рождения - он отделался лишь незначительными травмами, с которыми был госпитализирован врачами "скорой".

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Из-за аварии движение автомобилей по Набережному шоссе от Выдубичей в направлении речного порта затруднено.

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