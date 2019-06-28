Мэй на встрече требовала от Путина освободить украинских моряков

28 июня, 2019, 16:04

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке выразила обеспокоенность дестабилизирующими действиями России по всему миру

Об этом сообщил представитель Даунинг Стрит, передает РБК-Украина.

Мэй заявила Путину, что не может быть нормализации двусторонних отношений, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам, включая враждебные интервенции в других странах, дезинформацию и кибератаки, которые подрывают положение России в мире.

Премьер-министр Великобритании заявила, что у нее неопровержимые доказательства того, что Россия стояла за химической атакой в Солсбери.

Также Мэй заявила, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и для достижения какого-либо прогресса необходимо прекращение конфликта и освобождение 24 украинских военнослужащих, чьи корабли были насильственно захвачены в Черном море.