Геращенко сказала, почему Путин освободил украинцев именно сейчас

28 июня, 2019, 19:06

Оккупанты должны немедленно освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в Донецке и Луганске

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила на своей странице в Facebook.

"Хорошо, когда украинцев отпускают из тюрем в оккупации, я всегда радуюсь за семьи освобожденных. И было бы правильно, чтобы оккупанты также немедленно освободили тех, кто больше четырех лет незаконно удерживается в Донецке и Луганске, и наших военных - героев, и журналистов, и женщин. Их фамилии хорошо известны и Москве, где принимаются решения, и кремлевским марионеткам с ОРДЛО, и всем остальным ", - отметила Геращенко.

По мнению Геращенко, героев используют в кремлевских играх.

"В рамках Минской группы мы сотни раз включали эти фамилии в списки и больно, что героев до сих пор держат, используя в своих кремлевских играх. Год назад, когда раз за разом, с недели в неделю, в рамках официальной переговорной Минской группы и ТКГ нам отказывали в освоождении и блокировали все наши инициативы, я сделала прогноз - Путин и его марионетки отдадут кого перед выборами, президентскими или парламентскими, и это будет определенная часть избирательной кампании определенных политических сил. Хотя, возможно, сейчас это и часть встречи американского и российского президентов в G20, где нужен был хоть какой-то прогресс по Украине ", - написала она.