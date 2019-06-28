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Espreso.tvОбществоБоевики на Донбассе 9 раз били по украинским военным

Боевики на Донбассе 9 раз били по украинским военным

С начала суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС в Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Российские наемники при обстрелах применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, а именно минометы 82-го и 120-го калибров, и артиллерийские системы.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские позиции в районе Крымского и Новгородского.

На Донецком направлении враг открывал огонь по позициям украинских военных вблизи опытных, Широкино, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Противник применял артиллерийские системы 122-го калибра, стрелковое оружие, минометы калибра 120 и 82 мм и гранатометы различных систем.

"По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в оборонном ведомстве.

 

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