27 июня на фронте: с украинской стороны - один раненый, с российской - трое
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 пятницы, 28 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Нарушение Минских договоренностей имели место вблизи 18 населенных пунктов:
Опытного,
Старогнатовки,
Марьинки,
Лебединского,
Новотроицкого,
Красногоровки,
Водяного,
Павлополя,
Хутора Вольный,
Золотого-4,
Новгородского,
Новолуганского,
Орехового,
Светлодарска,
Южного,
Крымского,
Зайцевого,
Лопаскиного.
"За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 27 июня трое оккупантов ранены", - отметили в Минобороны.
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