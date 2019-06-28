27 июня на фронте: с украинской стороны - один раненый, с российской - трое

28 июня, 2019, 08:24

иллюстративое

фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

27 июня 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Россияне и наемники также открывали огонь по защитникам Украины из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия