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Espreso.tvОбщество27 июня на фронте: с украинской стороны - один раненый, с российской - трое

27 июня на фронте: с украинской стороны - один раненый, с российской - трое

иллюстративое
фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
27 июня 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Россияне и наемники также открывали огонь по защитникам Украины из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 пятницы, 28 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Нарушение Минских договоренностей имели место вблизи 18 населенных пунктов:

Опытного,

Старогнатовки,

Марьинки,

Лебединского,

Новотроицкого,

Красногоровки,

Водяного,

Павлополя,

Хутора Вольный,

Золотого-4,

Новгородского,

Новолуганского,

Орехового,

Светлодарска,

Южного,

Крымского,

Зайцевого,

Лопаскиного.

"За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 27 июня трое оккупантов ранены", - отметили в Минобороны.

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