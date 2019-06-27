Жадан получил швейцарскую награду Вильгельма Телля за укрепление отношений между странами

27 июня, 2019, 20:12

Украинскому писателю Сергею Жадану вручили награду Вильгельма Телля-2019

Об этом сообщает "Читомо".

Вручение состоялось на праздновании Швейцарского вечера и в честь отъезда Посла Швейцарии в Украине господина Гийома Шойрера, передает корреспондент Читомо.

Награда Вильгельма Телля вручается за большой вклад в развитие Украины, а также в укрепление отношений между Украиной и Швейцарией. Ею были удостоены экономисты, агропромышленники.

Комментируя получение награды, Сергей Жадан отметил: "К большому сожалению, культура имеет не так много возможностей. Особенно по сравнению с политикой. Говоря об отношениях между нашими странами, о совместном европейском пространстве, мы говорим и об общих для нас ценностях. Скажем, о доверии и ответственности. Но то, что произошло на днях в Совете Европы, это как раз не о доверии. И тем более не об ответственности. Это о том, как сомнительные и противоречивые решения европейских бюрократов фактически сводят на нет работу тысяч людей - от поэтов до дипломатов - в наших странах, направленную на построение общего, открытого, демократического мира".

Он добавил, что остается надеяться "на людей доброй воли и здравого смысла".

"Для меня было большой честью вручить Награду Вильгельма Телля 2019 Сергею Жадану в признании его чрезвычайной личности и многих талантов и значительный вклад в укрепление наших отношений. В Швейцарии Сергея Жадана часто называют Габриелем Гарсией Маркесом Европы", - отметил Посол Швейцарии Гийом Шойрер.

Вильгельм Телль - легендарный национальный герой Швейцарии, живший в конце XIII - начале XIV века, борец за независимость своей страны от австрийского герцогства и Священной Римской империи.