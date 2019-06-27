Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА Резниченко и назначил Батуру
27 июня, 2019, 23:04
Президент Украины уволил главу Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко и назначил бывшего его заместителя Дмитрия Батуру
Соответствующие указы появились на сайте президента Украины.
"Уволить Резниченко Валентина Михайловича с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в указе.
Также отмечается, что временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации стал Батура Дмитрий Игоревич.
Батура с мая 2016 г. до февраля 2018 г. возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека исполнительного аппарата Днепропетровского областного совета. С февраля 2018 г. был заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
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