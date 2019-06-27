//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский уволил главу Днепропетровской ОГА Резниченко и назначил Батуру

Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА Резниченко и назначил Батуру

Президент Украины уволил главу Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко и назначил бывшего его заместителя Дмитрия Батуру

Соответствующие указы появились на сайте президента Украины.

"Уволить Резниченко Валентина Михайловича с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в указе.

Также отмечается, что временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации стал Батура Дмитрий Игоревич.

Батура с мая 2016 г. до февраля 2018 г. возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека исполнительного аппарата Днепропетровского областного совета. С февраля 2018 г. был заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать