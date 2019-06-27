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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил первого заместителя главы СБУ

Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при СБУ

Об этом говорится в указе президента.

В соответствии с указами, на эти должности назначили Баранецкого Руслана Федоровича.

Руслан Баранецкий - генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015), ранее занимавший должность начальника управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины.

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