Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
27 июня, 2019, 13:27
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при СБУ
Об этом говорится в указе президента.
В соответствии с указами, на эти должности назначили Баранецкого Руслана Федоровича.
Руслан Баранецкий - генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015), ранее занимавший должность начальника управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна