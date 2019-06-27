Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ

27 июня, 2019, 13:27

Об этом говорится в указе президента.

В соответствии с указами, на эти должности назначили Баранецкого Руслана Федоровича.

Руслан Баранецкий - генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015), ранее занимавший должность начальника управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины.