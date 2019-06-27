Захват украинских моряков: Климкин ответил на упреки Зеленского по поводу ноты россиянам
Об этом Климкин заявил в комментарии "Украинской правде".
"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу. Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и в отношении международного трибунала, и в отношении других судов, нам не нужно. и это наша позиция", - заверил министр.
По словам Климкина, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов. Глава МИД подчеркнул, что нота требует от РФ выполнения решения международного трибунала об освобождении украинских моряков.
На вопрос о возмущение Зеленского отсутствием согласования ноты с ним Климкин отметил, что "не комментирует эмоции" и отметил, что может обсудить с президентом недоразумение, "если тот захочет".
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал МИД Украины по поводу ноты России, которая потребовала уголовного преследования в Украине военнопленных моряков в случае их возвращения из российской тюрьмы.
- Зеленский также обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить украинских военнопленных моряков.
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