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Espreso.tvОбществоИз-за непогоды в Киевской области почти на 2 часа задерживаются пригородные поезда

Из-за непогоды в Киевской области почти на 2 часа задерживаются пригородные поезда

Из-за сбоя в энергоснабжении, вызванного ураганом, возле станции Беличи Киевской задерживаются в пути некоторые поезда коростенского направления

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Из-за грозы в сети возникли проблемы с энергоснабжением и не работают устройства автоблокировки. Скорость поездов, курсирующих по участку, не превышает 25 км / ч.

"В связи с этим в пути задерживаются почти на 2 часа пригородные поезда №6618, №6620, №6622, №6624 Тетерев - Киев, более чем на 2 часа - №6613 Киев - Коростень на 1 час 30 минут - № 6615 Киев - Тетерев, на 40 минут - №6617 Борщаговка - Тетерев, на 20 минут - №749 Киев - Ивано-Франковск. Время задержки поездов может быть сокращено в течение рейса ", - отметили в УЗ.

Сейчас Укрзализныця принимает все меры, чтобы как можно быстрее стабилизировать электроснабжение на участке и восстановить маршрутные скорости поездов.

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