Инвестиции в энергетическое образование: как повысить собственную квалификацию

27 июня, 2019, 13:55

С 2014-го года корпоративный университет "Academy DTEK" стал открытой образовательной бизнес-платформой

Корпоративный университет "Academy DTEK" открылся в 2010 году. Сначала в заведении обучали только работников компании ДТЭК, повышали их квалификацию. А с 2014-го года корпоративный университет стал открытой образовательной бизнес-платформой, тренинги и обучение стали доступными не только сотрудники компании, но и других организаций. А Академии принимают и приносят в Украине опыт международных бизнес-школ, среди которых: INSEAD, IE Business School, Thunderbird, HRCI.

"В нашей компании учатся все сотрудники. Начиная с рабочих профессий - для них есть свои специальные курсы, и заканчивая ТОП-менеджментом компаний. Для них есть свои курсы, которые мы разрабатываем совместно с лучшими бизнес-школами мира ", рассказывает Татьяна Шерман, руководитель департамента по работе с внешним рынком AСADEMY DTEK.

Новые знания в стенах университета также получили работники Национального банка, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности и другие. На сегодня, всего 28 госучреждений и организаций. В этом направлении Academy DTEK получила международноепризнание - стала победителем конкурса лучших корпоративных университетов мира - Global CCU Awards 2019. Украинская образовательная бизнес-платформа признана №1 в номинации "Корпоративная ответственность".

"О чем говорит такое признание? О нашем вклад в проект "Общество и государство". О том, что мы бесплатно обучаем госслужащих. И мы действительно заботимся о том, чтобы уровень квалификации госсектора рос. У нас есть возможность бесплатно предоставлять такие знания ", - говорит Татьяна Шерман.

Особенность Академии и в том, что здесь нет преподавателей-теоретиков. Каждый тренер, лектор - эксперт, работающий в реальном секторе. Академия очень современная, имеет собственную библиотеку и кинотеатр. На территории коворкинг каждый желающий может прочитать современную полезную литературу.

"Каждый член нашей команды постоянно ищет какую-то новую литературу, читает очень много интересных книг. И мы поняли, почему бы нам на сегодняшний не создать такой кросс букинг, где бы мы могли обмениваться литературой друг с другом. Таким образом мы принесли те книги, которые читаем сами и обмениваемся ими между собой ", - делит опытом Анна Федосеева, менеджер по коммуникациям и PR.

По различным программам ежегодно в Академии проходят тренинги и учатся около 40 тысяч специалистов.