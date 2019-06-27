//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИнвестиции в энергетическое образование: как повысить собственную квалификацию

Инвестиции в энергетическое образование: как повысить собственную квалификацию

С 2014-го года корпоративный университет "Academy DTEK" стал открытой образовательной бизнес-платформой

Корпоративный университет "Academy DTEK" открылся в 2010 году. Сначала в заведении обучали только работников компании ДТЭК, повышали их квалификацию. А с 2014-го года корпоративный университет стал открытой образовательной бизнес-платформой, тренинги и обучение стали доступными не только сотрудники компании, но и других организаций. А Академии принимают и приносят в Украине опыт международных бизнес-школ, среди которых: INSEAD, IE Business School, Thunderbird, HRCI.

"В нашей компании учатся все сотрудники. Начиная с рабочих профессий - для них есть свои специальные курсы, и заканчивая ТОП-менеджментом компаний. Для них есть свои курсы, которые мы разрабатываем совместно с лучшими бизнес-школами мира ", рассказывает Татьяна Шерман, руководитель департамента по работе с внешним рынком AСADEMY DTEK.

Новые знания в стенах университета также получили работники Национального банка, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности и другие. На сегодня, всего 28 госучреждений и организаций. В этом направлении Academy DTEK получила международноепризнание - стала победителем конкурса лучших корпоративных университетов мира - Global CCU Awards 2019. Украинская образовательная бизнес-платформа признана №1 в номинации "Корпоративная ответственность".

"О чем говорит такое признание? О нашем вклад в проект "Общество и государство". О том, что мы бесплатно обучаем госслужащих. И мы действительно заботимся о том, чтобы уровень квалификации госсектора рос. У нас есть возможность бесплатно предоставлять такие знания ", - говорит Татьяна Шерман.

Особенность Академии и в том, что здесь нет преподавателей-теоретиков. Каждый тренер, лектор - эксперт, работающий в реальном секторе. Академия очень современная, имеет собственную библиотеку и кинотеатр. На территории коворкинг каждый желающий может прочитать современную полезную литературу.

"Каждый член нашей команды постоянно ищет какую-то новую литературу, читает очень много интересных книг. И мы поняли, почему бы нам на сегодняшний не создать такой кросс букинг, где бы мы могли обмениваться литературой друг с другом. Таким образом мы принесли те книги, которые читаем сами и обмениваемся ими между собой ", - делит опытом Анна Федосеева, менеджер по коммуникациям и PR.

По различным программам ежегодно в Академии проходят тренинги и учатся около 40 тысяч специалистов.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать