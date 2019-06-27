Вырубка на Протасовом Яру: власть Киева обратилась к застройщику прекратить какие-либо работы
Об этом сказал Владимир Кличко.
Мэр Киева отметил, что застройщика, который апеллирует тем, что имеет документы и разрешения на строительство, призывали не идти на конфликт с обществом.
"Вместо этого - скорректировать проект, представить его на градостроительном совете, согласовать со специалистами и общественностью", - сообщил городской глава.
Он отметил, нужно искать правовые инструменты для решения подобных вопросов, поэтому его рассмотрят на градостроительном совете.
"Большая часть Протасова Яра еще с 2000-х годов находится в частной собственности. Эта земля сегодня принадлежит не обществу, а частным компаниям, которым много лет назад ее отвели. В этой и подобных ситуациях, когда застройщик имеет всю разрешительную документацию на строительство, у городской власти нет другого рычага, кроме обращений в суды", - сообщил Кличко.
По словам мэра, в ожидании решения суда на подобных участках вырубают деревья, поэтому после начала работ в Протасовом Яру горсовет обратился к застройщику прекратить какие-либо строительные работы.
"Идти общаться с обществом, корректировать проект и согласовывать его с общественностью. Иначе - будет сценарий, как на Андреевском спуске и на Осокорках, - отметил мэр. - Также отмечу, что мы не собираемся продлевать компании-застройщику действие контрольной карточки на временное нарушение благоустройства и его восстановление".
Напомним, 2 мая в Киеве во время акции против застройки по ул. Протасов Яр задержали трех активистов
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна