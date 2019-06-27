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Espreso.tvОбществоВырубка на Протасовом Яру: власть Киева обратилась к застройщику прекратить какие-либо работы

Вырубка на Протасовом Яру: власть Киева обратилась к застройщику прекратить какие-либо работы

Киевская власть обратилась к застройщику, чтобы тот прекратил какие-либо работы в Протасовом Яру и не углублял конфликт с обществом

Об этом сказал Владимир Кличко.

Мэр Киева отметил, что застройщика, который апеллирует тем, что имеет документы и разрешения на строительство, призывали не идти на конфликт с обществом.

"Вместо этого - скорректировать проект, представить его на градостроительном совете, согласовать со специалистами и общественностью", - сообщил городской глава.

Он отметил, нужно искать правовые инструменты для решения подобных вопросов, поэтому его рассмотрят на градостроительном совете.

"Большая часть Протасова Яра еще с 2000-х годов находится в частной собственности. Эта земля сегодня принадлежит не обществу, а частным компаниям, которым много лет назад ее отвели. В этой и подобных ситуациях, когда застройщик имеет всю разрешительную документацию на строительство, у городской власти нет другого рычага, кроме обращений в суды", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в ожидании решения суда на подобных участках вырубают деревья, поэтому после начала работ в Протасовом Яру горсовет обратился к застройщику прекратить какие-либо строительные работы.

"Идти общаться с обществом, корректировать проект и согласовывать его с общественностью. Иначе - будет сценарий, как на Андреевском спуске и на Осокорках, - отметил мэр. - Также отмечу, что мы не собираемся продлевать компании-застройщику действие контрольной карточки на временное нарушение благоустройства и его восстановление".

Напомним, 2 мая в Киеве во время акции против застройки по ул. Протасов Яр задержали трех активистов

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