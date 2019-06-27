Во Львове стартовал один из самых лучших европейских джаз-фестивалей Leopolis Jazz Fest 2019
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Традиционно фестиваль в формате open-air собирает джазовых и соул-музыкантов со всего мира. В дополнение, в рамках фестиваля проходят различные мастер-классы, дискуссионные панели и кинопоказы.
Фестиваль проходит на трех разных локациях в центре Львова - Сцена им. Эдди Рознера в Центральном парке Богдана Хмельницкого, Сцена на площади Рынок и Сцена во дворе Дворца Потоцких.
Вход на большинство событий фестиваля свободный. Билеты продаются только на сидячие места в партере перед главной сценой в парке Хмельницкого по цене от 450 до 1800 гривен в день. Гости, которые не смогли приобрести билеты на концерты смогут наблюдать за выступлениями на больших экранах, расположенных в пикник-зоне парка.
В первый день фестиваля выступили такие исполнители, как Snarky Puppy, Adrien Brandeis Quintet, Florian Favre Trio, Renaud Garcia-Fons "Revoir Paris" и другие.
Во втором дне фестиваля примут участие гуруты из Франции, Автрии, Австрии. В частности, Month of Sundays, Этьен Мбаппе, Даяна Кролл с легендарным певцом Тони Беннетом и многие другие.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна