В Украине в комиксах выпустят электронную Конституцию для детей
Об этом сообщает Укринформ .
Отмечается, что издательство "Зеленый Пес" получило грант Украинского культурного фонда на издание электронной книги для детей о Конституции.
Книга рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. Главными героями книги будут двое детей - брат и сестра, их родители - папа-программист и мама-юрист и бабушка и дедушка - учительница и профессор.
В книге будет около 30 рассказов, в каждом из которых будут объединены несколько примеров из жизни и объяснения, как в конкретных случаях можно применять Конституцию.
Например, будут рассматриваться такие вещи как право на жизнь, неприкосновенность жилища, защита права на личную жизнь, частной корреспонденции, свобода передвижения, запрет на ограничение свободы и пыток и тому подобное. Часть рассказов будет проиллюстрирована историческими примерами.
Также будет часть, посвященная различным ветвям власти, их полномочиям и взаимодействия между собой.
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