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Espreso.tvОбществоВ Украине в комиксах выпустят электронную Конституцию для детей

В Украине в комиксах выпустят электронную Конституцию для детей

Книга будет сделана в формате комикса и в доступной форме будет рассказывать об Основном законе и применение его в реальной жизни

Об этом сообщает Укринформ .

Отмечается, что издательство "Зеленый Пес" получило грант Украинского культурного фонда на издание электронной книги для детей о Конституции.

Книга рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. Главными героями книги будут двое детей - брат и сестра, их родители - папа-программист и мама-юрист и бабушка и дедушка - учительница и профессор.

В книге будет около 30 рассказов, в каждом из которых будут объединены несколько примеров из жизни и объяснения, как в конкретных случаях можно применять Конституцию.

Например, будут рассматриваться такие вещи как право на жизнь, неприкосновенность жилища, защита права на личную жизнь, частной корреспонденции, свобода передвижения, запрет на ограничение свободы и пыток и тому подобное. Часть рассказов будет проиллюстрирована историческими примерами.

Также будет часть, посвященная различным ветвям власти, их полномочиям и взаимодействия между собой.

 

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