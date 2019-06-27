В Украине разрешат строить парковки на крышах ТРЦ и общественных зданий
Об этом сообщили в министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ, передает Gazeta.ua.
"Такие стоянки есть в Польше, Франции, Италии, Германии. Это очень выгодно делать, потому что иногда найти свободное место под паркинг, особенно в большом городе, трудно", - сказал заместитель министра Лев Парцхаладзе.
Чиновник отметил, что для решения вопроса нехватки места и для расширения количества паркомест использовать кровли общественных зданий, предусматривающие эксплуатацию поверхности в различных целях.
"Мы тоже решили заимствовать такой иностранный опыт и в новых изменениях ДБН предусмотрели возможность проектирования вышеупомянутых стоянок", - сказал Парцхаладзе.
По словам министра, для реализации этой идеи автостоянки должны проектироваться в соответствии с требованиями ДБН по противопожарным расстояниям к прилегающей застройке и правилами устройства электроустановок от бровки земляного полотна до опор линий электропередач.
На таких парковках будут предусматривать обязательные эвакуационные выходы, а размещать временные укрытия для автомобилей запретят.
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