В Тунисе подорвались два террориста-смертника, есть пострадавшие

27 июня, 2019, 15:23

В результате взрыва пострадали 9 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya .

Первый взрыв произошел рядом с посольством Франции на одной из самых оживленных улиц Туниса. По информации министерства внутренних дел страны, пять человек были ранены, в том числе трое мирных жителей и сотрудник службы безопасности. Ведомство отрицает гибель людей.

Второй взрыв произошел на парковке контртеррористической управления в центре столицы. Местные СМИ отмечают, что второй террорист-смертник был на велосипеде и взорвал себя, когда к нему подошли охранники. МВД страны указывает, что в результате взрыва пострадали четверо охранников.

Представитель службы безопасности президента Анис Макади заявил о закрытии дороги, ведущей к президентскому дворцу.

В мае Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис. Так, Департамент МИД рекомендовал учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.