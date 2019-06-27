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Espreso.tvМирВ Тунисе подорвались два террориста-смертника, есть пострадавшие

В Тунисе подорвались два террориста-смертника, есть пострадавшие

В результате взрыва пострадали 9 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya .

Первый взрыв произошел рядом с посольством Франции на одной из самых оживленных улиц Туниса. По информации министерства внутренних дел страны, пять человек были ранены, в том числе трое мирных жителей и сотрудник службы безопасности. Ведомство отрицает гибель людей.

Второй взрыв произошел на парковке контртеррористической управления в центре столицы. Местные СМИ отмечают, что второй террорист-смертник был на велосипеде и взорвал себя, когда к нему подошли охранники. МВД страны указывает, что в результате взрыва пострадали четверо охранников.

Представитель службы безопасности президента Анис Макади заявил о закрытии дороги, ведущей к президентскому дворцу.

В мае Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис. Так, Департамент МИД рекомендовал учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.

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