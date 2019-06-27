В связи с нечеловеческими условиями: Балух объявил новое голодание и требует консула

27 июня, 2019, 16:15

Украинский политзаключенный, незаконно удерживаемый в российской тюрьме, объявил новую голодовку, требуя допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь и теплое белье

Об этом в интервью российской "Новой газете" рассказал адвокат Владимира Балуха Даниил Берман.

Украинский активист и политзаключенный Кремля Владимир Балух в марте был этапирован в керченской колонии в распоряжение УФСИН по Тверской области России.

По словам адвоката, Балух четыре раза был в ШИЗО по 15 суток.

"И теперь самое главное. 25 июня, когда я пришел к Владимиру Григорьевичу, он уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку. Меня это заявление взволновало, я решил посетить его и на следующий день, 26 июня, - специально, чтобы узнать о состоянии его здоровья и дел. Встретил он меня радостно - можно было поговорить и снова погреться в кабинете ", - сообщил Берман.

Балух подтвердил, что перестал принимать пищу и передал письменное сообщение для администрации о начале голодовки.

Однако, кроме консула, у Балуха есть и другие требования. "Владимир Григорьевич требует вернуть псалтырь, теплое белье и свитер. И я вам так скажу: даже если по правилам в ШИЗО нельзя иметь теплое белье, пусть я буду выглядеть непрофессионально, но мне плевать на эти правила, я знаю, что целью наказания не должно быть унижение человеческого достоинства и прямые издевательства ", - отметил адвокат.