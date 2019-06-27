В Сенате Польши заменят законодательное определение "Украинские националисты"
Об этом сообщает "Польское радио".
Законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон об Институте национальной памяти в части, касающейся слов "Украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Этот термин, как неоднозначный, поставил под сомнение в январе этого года КС Польши. Институт национальной памяти подготовил новую формулировку.
Отныне ИНН, вероятно, будет использовать вместо определения "украинские националисты" понятие "члены украинских националистических организаций, в частности ОУН и УПА".
"Такая редакция позволяет однозначно и бесспорно определить лиц, совершивших преступления", - отметил в письме в комитет президент ИНП Польши Ярослав Шарек.
ИНН Польши подготовил также предложение по поводу понятия "Восточная Малопольша", которое также обжаловал КС. Речь идет о том, чтобы избежать уточнений в положениях по областям, где произошло преступление. По словам главы Института, это позволит избежать "риска отсутствия некоторых мест, где были эти преступления".
"Мы отклоняемся от неопределенного понятия "Восточная Малопольша" в пользу объемного и однозначного понятия "территория Второй Республики Польша", - добавил Шарек.
Сенаторы комитета поддержали предложения ИНП Польши и отправили закон на второе чтение.
- Напоминаем, 17 января 2019 г. КС Польши признал, что изменения в закон об Институте национальной памяти РП, которые касаются положений об "украинских националистах" и "Восточной Малопольше" и противоречат Конституции страны.
- Глава УИНП Владимир Вятрович отметил, что решение о признании неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе о польском Институте нацпамяти можно расценивать как шаг навстречу Украине.
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