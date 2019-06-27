В самолете делегации Бразилии на саммит G20 нашли 39 кг кокаина

27 июня, 2019, 15:43

В одном из военный самолетов, которые сопровождали лайнер президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит "Большой двадцатки", найдено 37 пакетов с кокаином

Об этом сообщает The Guardian.

Как заявили в Министерстве обороны Бразилии, наркотики были обнаружены во время транзитной посадки в Севилье. Самолет направляется в Осаку, где проходит саммит.

Задержанный 38-летний сержант Мануэль Сильва Родригес. Он сопровождал трех бразильских президентов в 29 международных поездках. Родригес вышел из самолета с багажом в руках. Во время проверки в багаже нашли 37 пакетов с кокаином.

Родригес был членом экипажа самолета, который должен был сопровождать президента Болсонару на обратном пути из саммита "Большой двадцатки".

Президент летел другим самолетом, который по дороге в Осаку приземлился в Лиссабоне. Самолет президента тоже должен был сесть в Севилье, но план изменился.

Вице-президент Бразилии Амилтон Моурао заявил, что задержанный был профессиональным наркокурьером.

"Судя по тому, сколько при нем было наркотиков, он не просто купил их на улице и увез с собой. Он был, так сказать, профессиональным наркокурьером", - сказал вице-президент.

Жаир Болсонару написал в Twitter, что требует сурового наказания для задержанного сержанта. Он назвал случившееся неприемлемым и потребовал, чтобы министерство обороны во всем сотрудничало со следствием.

Родригес арестован решением испанского суда без права освобождения под залог. Полиция выясняет, была ли Испания конечной точкой маршрута наркотиков.