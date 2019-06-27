В самолетах Boeing 737 MAX нашли новый недостаток, - Reuters
Об этом сообщает Reuters.
"Недостаток обнаружили во время тестирования на симуляторе на прошлой неделе. Пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, или ситуация требует более сложных аппаратных исправлений", - пишет агентство.
Отмечается, что из-за обнаруженной неисправности проведения сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX не произойдет как минимум до 8 июля.
На анализ результатов тестов Федеральное авиационное управление потратит около двух-трех недель. Только после этого лайнер могут вернуть в эксплуатацию в США.
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