В самолетах Boeing 737 MAX нашли новый недостаток, - Reuters

27 июня, 2019, 11:03

Федеральное авиационное управление США обнаружило новый источник риска в самолетах Boeing 737 MAX

Об этом сообщает Reuters.

"Недостаток обнаружили во время тестирования на симуляторе на прошлой неделе. Пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, или ситуация требует более сложных аппаратных исправлений", - пишет агентство.

Отмечается, что из-за обнаруженной неисправности проведения сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX не произойдет как минимум до 8 июля.

На анализ результатов тестов Федеральное авиационное управление потратит около двух-трех недель. Только после этого лайнер могут вернуть в эксплуатацию в США.

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