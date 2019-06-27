В России во время аварийной посадки самолет въехал в здание. Есть погибшие

27 июня, 2019, 08:17

Самолет АН-24 авиакомпании "Ангара" совершал полет из Нижнеангарска в Улан-Удэ

Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев в Facebook.

Отмечается, что во время полета у самолета отказал двигатель (пилот сообщил об этом диспетчерам). Тогда авиасудно вернули в аэропорт Нижнеангарска.

По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и столкнулся со зданием очистных сооружений, в результате чего загорелся самолет.

В результате инцидента пассажиры 13 и 17 лет госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратилось 19 человек.

Погибли командир экипажа и техник.