В России во время аварийной посадки самолет въехал в здание. Есть погибшие
27 июня, 2019, 08:17
Самолет АН-24 авиакомпании "Ангара" совершал полет из Нижнеангарска в Улан-Удэ
Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев в Facebook.
Отмечается, что во время полета у самолета отказал двигатель (пилот сообщил об этом диспетчерам). Тогда авиасудно вернули в аэропорт Нижнеангарска.
По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и столкнулся со зданием очистных сооружений, в результате чего загорелся самолет.
В результате инцидента пассажиры 13 и 17 лет госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратилось 19 человек.
Погибли командир экипажа и техник.
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