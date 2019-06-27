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Espreso.tvОбществоВ Николаеве женщины организовали бордель для иностранцев-моряков

В Николаеве женщины организовали бордель для иностранцев-моряков

Организаторы - женщины 44-х, 41-го и 66-ти лет

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.

Отмечается, что сутенерши снимали 3 квартиры в Николаеве, где более 10 проститутки оказывали услуги сексуального характера. Злоумышленницы контролировали проституток и график их выхода на работу. Таксисты отслеживали прибытия иностранных кораблей, подыскивали клиентов, и доставляли их на квартиры.

Сообщается, что таксисты направляли клиентов на разные адреса, где их уже ждали девушки. За час своих услуг проститутки получали от $ 100, а половина из них отдавали организаторам и таксистам.

Во время ряда обысков полицейские изъяли деньги, как в отечественной так и иностранной валюте, среди которых доллары США, евро, валюта Сингапура, Малайзии и Филиппин, мобильные телефоны, с которых осуществлялись звонки клиентам, черновые записи и контрацептивы, визитные карточки, банковские карточки и другие вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Трех женщин-сутенерок и 63-летнего таксиста задержали. Сутенерам грозит 4-7 лет лишения свободы.

На проституток составили протокол об административном правонарушении.

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