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Espreso.tvОбществоВ Минобороны заявили, что обыски ГБР заблокировали закупки снаряжения для армии

В Минобороны заявили, что обыски ГБР заблокировали закупки снаряжения для армии

Из-за обысков ГБР в Минобороны и изъятия оригиналов документов заблокированы закупки снаряжения для армии

Об этом заявил начальник ГУ развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко во время брифинга, передает Радио Свобода.

"У нас были изъяты как оригиналы документов, так и образцы и эталоны, рабочие образцы и, соответственно, все электронные носители информации. О чем это говорит? Что полностью парализована работа нашего Главного управления - ни выдать заключение на проведение торгов, ни получить готовую продукцию мы сейчас не можем физически ", - сказал Марченко.

По его словам, это фактически останавливает поставку средств защиты в армию.

"Сколько это будет продолжаться, мы не знаем. Но сегодня мы ничего делать не можем. Мы просили оставить оригиналы документов, образцы и эталоны, нас не услышали, сказали: это не нам решать", - заявил Марченко.

Напомним, что ГБР заявил о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставки ВСУ некачественных бронежилетов.

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